“C’um Kaneko!”, terão soltado os adeptos, e jogadores já agora, do Inter após a difícil vitória frente a um Urawa Reds quase perfeito taticamente, mas que quebrou na reta final. Os italianos sobem provisoriamente à liderança do Grupo E do Mundial de Clubes e ficam mais perto dos oitavos de final, enquanto os japoneses estão já fora dessa corrida.

Com os adeptos nipónicos a darem um espetáculo à parte nas bancadas do Lumen Field, em Seattle, o Urawa Reds adiantou-se cedo no marcador, por Watanabe, ainda que os louros devam ser repartidos, quase de forma equalitária, com Takuro Kaneko, que deixou a defesa italiana em cacos após uma arrancada decisiva pela direita.

Esse foi o único remate dos japoneses em toda a primeira parte, que fechou com nove remates e mais de 80 por cento de posse de bola para o Inter, que quase empatou aos 19 minutos, quando Lautaro Martínez cabeceou à barra da baliza contrária.

O filme do jogo não se alterou após o intervalo. Os Nerazzurri mantiveram o domínio territorial e da bola, mas quase sofreram o segundo, aos 70 minutos, em contra-ataque e novamente por Watanabe, mas desta vez o remate do avançado do Urawa Reds saiu por cima.

Na resposta, Mkhitaryan teve uma perdida incrível, mas o empate do Inter não tardou. E em grande estilo. Na sequência de um pontapé de canto, Lautaro Martínez, quem mais, quebrou a resistência nipónica com um remate acrobático, que surpreendeu tudo e todos.

Estava dado o mote para a reviravolta, que ficaria consumada no tempo de compensação com um golo do recém-entrado Valentín Carboni, na recarga a um remate intercetado por um defesa nipónico.

No último suspiro, Sommer quase foi traído num livre batido do meio-campo, mas a vitória já não fugiu ao Inter. A primeira na era Chivu. E quão sofrida foi!

MOMENTO: reviravolta a fechar assinada por Carboni (90+2m)

Depois de um jogo inteiro a bater contra o muro erguido pelo Urawa Reds, o Inter consumou a reviravolta na reta final, com um golo que exemplifica bem esse exercício de superação: o remate de Esposito foi intercetado por um defesa nipónico, mas desta vez a bola sobrou para um jogador dos Nerazzurri, Valentín Carboni, que empurrou para 2-1.

FIGURA: Nicolò Barrela (Inter)

O médio do Inter foi quase omnipresente no meio-campo ofensivo dos italianos, tens assistido para o golo de Lautaro Martínez e somado um total de sete passes decisivos. O motor do meio-campo Nerazzurri voltou a não falhar.