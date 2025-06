Audaz, refrescante e corajosa, mas também ingénua, errática e, a certo ponto, caótica. A exibição do Mamelodi Sundowns frente ao Borussia Dortmund foi tudo isso, ajudando a um espetáculo muito interessante de acompanhar, em que o pragmatismo germânico prevaleceu sobre tudo o resto.

Os minutos iniciais foram dominados pelos sul-africanos, que marcaram cedo, por Lucas Ribeiro (11m), já depois de Matthews ter obrigado Kobel a uma intervenção apertada. No lance do golo, o avançado brasileiro arrancou decidido do seu meio-campo, aproveitou uma abordagem temerária de um adversário e, na cara do guarda-redes, só teve olhos para a baliza, mesmo tendo dois companheiros de equipa a ladearem-no.

A vantagem assentava bem a um Mamelodi Sundowns desinibido, que não tinha problemas em guardar a bola, tratando-a com o carinho devido, uma imagem de marca das equipas do seu treinador, o português Miguel Cardoso.

Porém, tudo começou a mudar aos 16 minutos com um erro crasso do guarda-redes sul-africano, Ronwen Williams, que falhou um passe em zona proibitiva e “entregou” a bola a Felix Nmecha, que aproveitou para igualar o marcador.

Logo a seguir, Marcelo Allende viu Kobel negar-lhe o 2-1 com mais uma boa defesa, enquanto do outro lado o goleador do Borussia, Serhou Guirassy, não perdoou, de cabeça, completando a reviravolta.

Em cima do intervalo, Jobe Bellingham, em estreia como titular no Dortmund, fez o 3-1 na sequência de uma boa jogada coletiva dos alemães, perante a apatia geral dos defesas contrários.

O cúmulo do cinismo germânico aconteceu ao minuto 60, quando um cruzamento de Svensson foi desviado por Mudau para o fundo da baliza do Mamelodi Sundowns, que dominava a segunda parte até aí.

Na resposta, Iqraam Rayners reduziu a margem para 4-2 e, em cima do minuto 90, Mothiba apontou o 4-3, um resultado bem mais condizente com o que se passou em campo e um prémio mais do que merecido para uma equipa que nunca perdeu a alegria no jogo. O futebol agradece.

MOMENTO: erro crasso antecipa choque com a realidade (16m)

O Mamelodi Sundowns deixou o Borussia Dortmund em sentido com uma entrada destemida no jogo, que lhe valeu mesmo um golo, mas tudo mudou depois do erro crasso do seu guarda-redes, Ronwen Williams, que “ofereceu” o 1-1 a Nmecha. Um lance que espelhou a exibição da equipa sul-africana: personalizada, mas com vários erros cometidos em zonas proibitivas.

FIGURA: Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

Ao vê-lo jogar, fica difícil passar ao lado dos tempos em que o irmão, Jude, brilhou com a camisola do Borussia. Jobe Bellingham estreou-se a titular pela equipa alemã com um golo e ouviu os adeptos cantarem o seu nome ao ritmo do tema Hey Jude, dos Beattles. Na nova versão, Jude virou Jobe, está claro, mas o apelido é o mesmo. E o talento está lá todo. Onde é que já vimos isto?