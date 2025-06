Depois da nulidade em que se transformou a jornada de abertura do Grupo A do Mundial de Clubes, o Palmeiras deu um passo importante rumo aos oitavos de final ao vencer os egípcios do Al Ahly, graças a uma entrada triunfal na segunda parte, com dedo de treinador.

Após um primeiro tempo quezilento, com mais faltas do que jogadas de perigo e marcada por um cartão vermelho exibido a Raphael Veiga que acabou revertido após a intervenção do VAR, o Palmeiras comprovou, na etapa complementar, o favoritismo que lhe era atribuído antes da partida.

Abel Ferreira, técnico do Verdão, ajudou à festa ao lançar ao intervalo Maurício e Flaco López, com a dupla a construir o lance que resultou no 2-0, aos 59 minutos, num contra-ataque perfeito. Pouco antes, uma infelicidade de Abou Ali, que marcou na própria baliza, tinha adiantado os brasileiros no marcador.

Após os festejos do 2-0, o jogo parou durante mais de meia hora devido a uma previsão de condições climatéricas adversas que não se concretizou. As bancadas do MetLife Stadium foram mesmo evacuadas, voltando a pintar-se de verde e encarnado, pouco depois, para o que restava jogar.

Porém, festa só mesmo a dos adeptos, porque em campo viu-se muito pouco futebol na reta final da partida, com o Palmeiras a segurar a preciosa vantagem para somar o primeiro triunfo no Grupo A.

A partir das 20:00, FC Porto e Inter Miami completam a segunda jornada do Grupo A. A partida disputa-se no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Ela tem transmissão na TVI e pode ser acompanhada, ao minuto, pelo Maisfutebol.

MOMENTO: autogolo quebra resistência egípcia (49m)

O início da segunda parte foi terrível para o Al Ahly, que em pouco tempo se viu a perder por dois golos de diferença. Tudo começou com uma abordagem infeliz de Abou Ali a uma bola parada batida por Moreno, com o jogador egípcio a desviar o esférico para o fundo da sua baliza. Um momento que mudou a face do jogo.

FIGURA: Maurício (Palmeiras)

Aposta de Abel Ferreira para a segunda parte, esteve uns furos acima de Raphael Veiga, que rendeu ao intervalo, ficando na retina a forma como isolou Flaco López no lance resultou no 2-0 para o Palmeiras.