Depois da tempestade, chegou a bonança para o Atlético de Madrid, que lambeu as feridas de uma entrada em falso no Mundial de Clubes com um triunfo natural frente aos Seattle Sounders, pese embora a boa imagem deixada pelos norte-americanos.

Vindo de uma goleada sofrida na estreia na prova, às mãos do campeão europeu PSG, o Atlético entrou determinado em mostrar ao mundo que o espírito batalhador, que sempre cultivou com Diego Simeone ao leme, persistia na alma da equipa.

Os primeiros minutos foram de assalto constante à área adversária, com Julián Álvarez a acertar no poste antes de Pablo Barrios inaugurar o marcador, aos 11 minutos, com um remate forte que ainda ressaltou na trave da baliza contrária antes de transpor a linha fatal. Uma bela forma de assinalar o golo número 50 do torneio.

A jogarem em casa, os Seattle Sounders mostraram ser uma equipa corajosa, tendo mesmo causado alguns calafrios a Jan Oblak. Ainda assim, eram dos Colchoneros as melhores ocasiões, com Alexander Sorloth, ao minuto 25, a ter uma perdida incrível na cara de Stefan Frei, depois de um trabalho notável na área adversária.

A etapa inicial teve ainda um penálti revertido, favorável ao Atlético de Madrid, num lance disputado entre Giuliano Simeone e Baker-Whiting. O árbitro ainda apontou para a marca dos 11 metros, mas depois de ver as imagens acabou por voltar atrás na decisão.

Ao intervalo, Diego Simeone lançou o ex-Benfica, Axel Witsel, no jogo e o internacional belga não demorou a deixar a sua marca. Aos 47 minutos, apontou o 2-0, na recarga a uma defesa vistosa de Frei, que desviou um "míssil" de Llorente para a barra da sua baliza.

A partida parecia seguir o rumo por muitos esperado, mas os Sounders reabriram a discussão na resposta, por Rusnak, aproveitando a apatia geral no coração da área espanhola.

Porém, cinco minutos depois, foi a vez de a defesa norte-americana dormir na forma, permitindo a Barrios bisar, num lance que nasceu de um lançamento de linha lateral.

Apesar de nunca terem perdido a crença num desfecho positivo, os Seattle Sounders ainda viram Julián Álvarez tornar a acertar no ferro (60m) antes de o norte-americano Jesus Ferreira ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo evidente (79m).

O triunfo permite ao Atlético de Madrid apanhar PSG e Botafogo no topo do Grupo B do Mundial de Clubes. As duas equipas defrontam-se a partir das 2:00 portuguesas, na Califórnia.

MOMENTO: "míssil" para golo importante e simbólico (11m)

O Atlético de Madrid entrou determinado no jogo e adiantou-se cedo no marcador com um remate forte, à entrada da área, do médio espanhol Pablo Barrios, que nem a barra da baliza dos Sounders foi capaz de travar. Um golo importante e simbólico, uma vez que foi o 50.º na atual edição do Mundial de Clubes.

FIGURA: Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Os dois golos que apontou foram recompensas justas para uma exibição de mão cheia do médio formado no Atlético de Madrid. Com um pulmão inesgotável e pormenores de classe com e sem a bola, é já uma figura incontornável nos Colchoneros, pese embora os seus ainda tenros 22 anos. Um digno herdeiro do legado de Koke.