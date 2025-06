Questionado sobre as dificuldades que as equipas europeias estão a sentir nos jogos frente a adversários de outras latitudes no Mundial de Clubes, Bruno Lage, treinador do Benfica, jogou ao ataque para criticar os moldes em que a competição está a ser disputada, nos Estados Unidos da América.

«Se queremos fazer disto um Mundial, temos de dar as mesmas condições aos “selecionadores”, ou seja ter a equipa duas ou três semanas antes para entrar numa competição desta importância», começou por dizer, antes de ir ao detalhe.

«Terminámos o campeonato há três semanas. Os jogadores dispersaram, foram para as suas seleções e viajaram de vários pontos do mundo para se encontrarem de novo e, passados três dias, estarem a competir», notou.

Para além disso, «muitas das equipas estão a receber jogadores novos, algumas com treinadores novos», o que não ajuda a um nível de jogo mais forte.

Depois, há as questões logísticas. «Percebemos que o lado económico é muito importante, mas jogar (com o Auckland City) ao meio-dia (hora local), com o calor que se vai fazer sentir, vai ser uma dificuldade acrescida», antevê o técnico.

O Benfica vai medir forças com os neozelandeses do Auckland City a partir das 17:00 portuguesas, em Orlando, na Califórnia. Pode ver o jogo pela TVI e acompanhá-lo, ao minuto, pelo Maisfutebol.