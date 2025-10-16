Está encontrado o segundo finalista do Campeonato do Mundo de sub-20 e é a Argentina.

Numa meia-final 100 por cento sul-americana, a formação albiceleste foi mais forte e garantiu um triunfo suado, por 1-0, muito graças ao contributo de Gianluca Prestianni.

O jogador do Benfica foi titular, assim como o portista Tomás Pérez, e acabou por servir de bandeja Mateo Silvetti para o único golo do encontro, já a meio da segunda parte. Na cara do guarda-redes, o jovem avançado do Inter Miami não tremeu e atirou para o fundo da baliza, levando à loucura os milhares de adeptos presentes em Santiago do Chile.

Veja aqui o golo apontado pela Argentina:

Pouco depois, as coisas até ficaram mais fáceis para a Argentina, quando Renteria viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho, após um puxão.

Este resultado coloca a Argentina na final da competição pela sétima vez na história, sendo que no palmarés tem seis troféus, o último deles conquistado em 2008, diante da Chéquia, e com nomes como Sergio Agüero ou Di María no plantel.

O encontro decisivo está marcado para esta segunda-feira (00h) e coloca frente a frente Marrocos e Argentina.