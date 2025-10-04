Ao contrário do que havia sucedido nas duas primeiras jornadas do quarto escalão da AF Porto, o Boavista não conseguiu chegar a acordo com o Panteras Negras FC para adiar o jogo do próximo domingo, o que resultará na falta da comparência ao jogo, numa derrota administrativa e no pagamento de uma multa, uma vez que o clube axadrezado não tem qualquer jogador inscrito na AF Porto devido a «ser considerado solidariamente responsável pelos impedimentos FIFA impostos sobre a Boavista SAD».

Garantindo estar a «trabalhar ativamente para que a equipa sénior possa ainda competir nesta época», os responsáveis do Boavista garantem que «o processo tem sido acompanhado de perto pela Direção e pela Administradora de Insolvência, em contacto permanente com a Boavista SAD, que tem garantido estar a ultimar a resolução do problema».

Em comunicado, o Boavista acrescenta que «solicitou à Associação de Futebol do Porto a anulação do jogo da 3.ª Jornada da Série 5 da I Divisão Distrital, marcado para domingo 5 de outubro às 15h30, devido à recusa do adversário em aceitar o pedido de adiamento».

Por seu lado, o Panteras Negras FC, clube criado por um grupo de adeptos do Boavista, denunciam, também em comunicado, que «o Presidente e a Direção do Boavista FC lutam tendo como objetivo iludir a maioria dos seus associados». «Por nós não continuarão a matar o Boavista FC 1903», acrescentam.

De recordar que o Boavista SAD, que disputou a Liga portuguesa na época passada, foi relegado à Divisão de Elite da AF Porto, na qual se estreou no fim de semana passado com uma derrota, por 2-0, frente ao Nogueirense, com uma equipa composta por jovens da formação.

