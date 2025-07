A SAD da Oliveirense, que foi convidada a assumir a vaga deixada em aberto pelo impedimento da inscrição do Boavista na II Liga, tem um novo presidente, o japonês Kiyoshi Sekiguchi.

O novo responsável pelo futebol profissional do clube de Oliveira de Azeméis sucede a Nobuyuki Yamagata, que passa a exercer novas funções no Conselho de Administração da SAD gerida pelo grupo japonês Onodera, que detém 52,5 por cento do capital da sociedade.

Em comunicado, a Oliveirense sublinha que Kiyoshi Sekiguchi «assume o compromisso de liderar com ambição, responsabilidade e foco no crescimento sustentável» do projeto.

Na época passada, a Oliveirense terminou a II Liga na 17.ª posição, em zona de despromoção à Liga 3. No entanto, a não aceitação, pela Liga Portugal, da inscrição do Boavista abriu-lhe as portas ao regresso antecipado ao segundo escalão do futebol profissional português, um cenário que deverá ser oficializado em breve.