O defesa-central português, Alexandre Penetra, marcou na goleada do AZ Alkmaar frente ao Heerenveen (4-1), que valeu o apuramento para a final do play-off de acesso à Liga Conferência, nos Países Baixos.

Antes do golo de Penetra, que surgiu ao minuto 66 na sequência de um pontapé de canto, já Mexx Meerdink havia assinado um hat-trick, completado em cima do intervalo. O tento de honra do Heerenveen foi apontado por Ion Nicolaescu, aos 74 minutos.

Na final do play-off de acesso à Liga Conferência, o AZ Alkmaar defronta o vencedor da eliminatória entre o Twente e o NEC. O jogo decisivo está agendado para o dia 25 de maio.