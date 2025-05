O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, referiu que a entidade a que preside «vive uma nova era, (com) uma nova geração de gente que vem por bem, que quer fazer da integridade uma bandeira e construir um futuro de paz».

No discurso de abertura do congresso «Dirigismo – Um novo paradigma», organizado pela Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, em Matosinhos, Pedro Proença defendeu ainda «a formação e capacitação dos dirigentes (como um) eixo central daquilo que deve ser a nova geração e uma nova era do futebol português».

Repetindo ter um avião para apanhar rumo a Londres, onde esta sexta-feira (19:45) a seleção nacional feminina defronta Inglaterra para a Liga das Nações, Pedro Proença apressou-se a deixar a sala, não respondendo a questões dos jornalistas presentes.