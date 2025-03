Alexandre Pinto da Costa, filho do antigo presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, falecido no passado mês de fevereiro, revelou que vai «doar graciosamente» ao clube o espólio desportivo que herdar do pai «após ser feito o apuramento e divisão legal».

A decisão foi anunciada, esta segunda-feira, na gala do jornal O Gaiense. «A parte que me será legitimamente entregue relativa ao museu fabuloso que o meu pai tinha, onde guardava religiosamente todo e qualquer objeto que lhe foi dado e oferecido ao longo de décadas que esteve ao serviço do FC Porto, será doado por mim graciosamente ao FC Porto, sem ter qualquer interesse financeiro ou renda futura em troca», garantiu Alexandre Pinto da Costa, em resposta a rumores que davam conta da alegada intenção de negociar dividendos pela cedência desse espólio ao clube.

«Que um dos meus representantes legais esteve ou estará a negociar com o FC Porto o nome do meu pai para atribuir ao Museu do FC Porto o património ou espólio desportivo que ele tinha com a finalidade de eu obter royalties, rendas, verbas ou proveitos, é totalmente falso e é mentira», garantiu.

«Nunca foi o dinheiro nem os bens materiais que me moveram no apoio que sempre dei ao meu pai nos momentos que ele mais precisou de mim enquanto filho», acrescentou Alexandre Pinto da Costa, que concluiu: «Tenho a certeza absoluta de que ele ficaria contente com esta minha atitude».