Trubin brilha e Ucrânia bate Polónia, Suíça goleia e Hornicek sorri pela Chéquia
Guarda-redes do Benfica decisivo em Wroclaw num duelo entre portistas e benfiquistas, suíços venceram a Jordânia e checos bateram o Kosovo
A Ucrânia venceu este domingo a Polónia por 2-0, em Wroclaw, num particular marcado por vários rostos do futebol português e com Anatoliy Trubin em grande plano.
O guarda-redes do Benfica foi decisivo na baliza ucraniana e segurou o nulo no melhor período da Polónia. Os anfitriões entraram com mais iniciativa e estiveram perto do golo aos 20 minutos, quando Oskar Pietuszewski, jovem do FC Porto, apareceu isolado, mas encontrou uma grande defesa de Trubin.
Também Jakub Kiwior foi titular pela Polónia, enquanto Jan Bednarek ficou no banco.
A Ucrânia respondeu com eficácia e chegou ao primeiro golo aos 36 minutos. Viktor Tsygankov recuperou a bola em zona subida e serviu Roman Yaremchuk, antigo avançado do Benfica, que rematou forte para o 1-0.
Antes do intervalo apareceu o segundo. Sudakov, médio apontado ao Benfica, apareceu por dentro e participou na jogada que terminou com Andriy Yarmolenko a encostar ao segundo poste e a fechar o triunfo.
Nos restantes particulares do dia, a Suíça goleou a Jordânia por 4-1. Embolo (28m) abriu o marcador de penálti, Dan Ndoye (33m) ampliou e Granit Xhaka (45m+9) também marcou da marca dos onze metros ainda antes do intervalo.
A Jordânia reduziu no segundo tempo por Al Fakhouri (52m), mas já com o ex-Benfica Amdouni, Fassnacht (79m) fechou as contas do encontro.
Já a Chéquia bateu o Kosovo por 2-1, com Lukas Hornicek, guarda-redes do Sp. Braga, a titular. Vaclav Ladra (12m) e Adam Hlozek (32m) marcaram para os checos ainda na primeira parte, antes de Valon Berisha Emerllahu (80m) reduzir perto do fim.