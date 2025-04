A praticamente dois meses do arranque do Mundial de Clubes, são muitos os jogadores que podem terminar a temporada com mais de 60 jogos nas pernas e neste momento a lista é liderada por Karem Aktürkoglu.

O avançado do Benfica leva 55 encontros entre clube e seleção, mais um do que Luka Modric (Real Madrid) e Kasper Schmeichel (Celtic). De acordo com a FIFPRO, que apresenta o «top-10» de jogadores com maior número de presenças até 1 de abril, Pavlidis também aparece nesta lista, com 53 jogos, à frente de Diogo Dalot (Man. United), com 52.

Além disso, entre os dez jogadores mencionados, cinco deles irão marcar presença no Mundial de Clubes, entre 14 de junho e 13 de julho. Aktürkoglu e Pavlidis pelo Benfica, Modric e Valverde pelo Real Madrid e Julián Alvarez pelo Atlético Madrid.