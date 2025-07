Um dia depois de Luís Freire ter sido apresentado como o novo selecionador dos sub-21 portugueses, Bruno Fernandes dedicou elogios ao antecessor, Rui Jorge, que ocupou o cargo nos últimos 15 anos.

«O mister não foi só um treinador para todos nós que pelas suas mãos passámos! Foi um formador essencial no crescimento futebolístico e pessoal, alguém que fez ver muito para além do futebol e as ideias em torno dele. Obrigado por todos os conselhos e momentos partilhados», partilhou o médio do Manchester United, nas redes sociais.

«Obrigado também ao mister Romeu, ao mister Alex, ao mister Brassard, ao diretor Pauleta e ao Tiago Braz que em conjunto consigo foram essenciais para o nosso crescimento e desenvolvimento», acrescentou o jogador, de 30 anos.

Rui Jorge iniciou o trajeto nos sub-21 portugueses em novembro de 2010. O derradeiro capítulo dessa longa história foi escrito no Europeu da categoria disputado este ano, na Eslováquia, no qual Portugal ficou pelos quartos de final.

O apuramento para as finais dos Europeus sub-21 em 2015 e 2019 foram os pontos altos desse percurso, no que a resultados diz respeito.