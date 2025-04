Bruno Fernandes aderiu ao desafio da TNT Sports e teve de escolher o melhor jogador de todos os tempos... mas não conseguiu.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o internacional português elegeu Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como os «Goats» do futebol mundial. «Diria dois, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi», afirmou o médio do Man. United.

Nas restantes categorias, Bruno Fernandes colocou Iniesta no patamar de melhor médio da história, Sir Alex Ferguson no de melhor treinador e Wayne Rooney no de melhor jogador inglês de sempre. O nome de CR7 voltou a ser mencionado pelo compatriota, que o elegeu como o maior jogador português de todos os tempos.

Veja aqui as escolhas de Bruno Fernandes: