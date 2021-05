Florentino Luís, médio da seleção nacional de sub-21, afirmou esta quarta-feira que espera um jogo «bastante competitivo» frente à seleção italiana.

«A Itália é uma seleção muito forte, com jogadores de muita qualidade, sempre com muita garra e determinados. Tem jogadores que apanhámos na nossa final de sub-19, que foi um jogo muito difícil, fomos a prolongamento. É disso que estamos à espera, de um jogo competitivo do primeiro ao último minuto», frisou o jogador de 21 anos.

Apesar da pouca utilização no Mónaco (264 minutos divididos por onze jogos), clube ao qual foi emprestado pelo Benfica, Florentino sente-se «bem preparado e de corpo e alma, física e psicologicamente» para estar à altura das expectativas.

«Só nos pode dar motivação. As expectativas não ganham jogos. Se não dermos o máximo, as expectativas de nada valem. O grupo vai continuar unido como na fase de grupos e dar o máximo. É esse o nosso foco», reforçou o médio.

Sobre o alegado favoritismo da seleção das Quinas, Florentino foi taxativo. «Vamos entrar da mesma forma, humildes e conscientes de que vamos ter jogos difíceis. Não encaramos o favoritismo como as outras pessoas», vincou.

A seleção de sub-21 portuguesa defronta a Itália na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, na Arena Stožice em Ljubljana, capital da Eslovénia.