Miguel Cardoso lidera o renking dos portugueses a atuar no estrangeiro, no período contabilizado entre 9 e 12 de maio.

Segundos os dados disponibilizados pela SofaScore ao Maisfutebol, o avançado do Kayserispor arrecadou uma pontuação perfeita de 10, graças ao «hat-trick» que apontou frente ao Antalyaspor (3-1), na 35.ª jornada da Liga Turca. Ao todo, na temporada, Miguel Cardoso leva oito golos e seis assistências em 30 jogos.

Ora, no pódio surgem ainda Rúben Neves, titular na goleada do Al Hilal sobre o Al Orobah (4-0), e Guga Rodrigues, que apontou um dos golos do Beijing Guoan frente ao Shenzhen Peng City (3-1). Ambos os jogadores receberam uma pontuação de 9.5.

Marcam ainda presença no «top-10» os seguintes jogadores: Gonçalo Ramos (PSG), Rafa Silva (Besiktas), Zé Valente (Persik Kediri), Rùben Dias (Man. City), Joel Pereira (Lech Poznan), Frédéric Maciel (Otelul Galati) e Bruno Fernandes (Man. United).

Confira aqui o «top-10» dos portugueses no estrangeiro: