Os novos campeões europeus de clubes integraram, esta segunda-feira, o estágio da seleção nacional, que prepara a partida com a Alemanha, em Munique, para as meias-finais da Liga das Nações.

Depois do brilharete do PSG na final da Liga dos Campeões, no mesmo palco onde Portugal irá jogar na próxima quarta-feira, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos foram recebidos em festa pelos restantes companheiros de seleção, na Cidade do Futebol.

Os capitães Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes comandaram a receção calorosa e o selecionador, Roberto Martínez, também deu o exemplo, sendo igualmente digno de registo o abraço entre João Neves e Rodrigo Mora, figuras do presente e do futuro da seleção nacional.

Portugal defronta a Alemanha, esta quarta-feira (20:00), para as meias-finais da Liga das Nações. Um jogo para acompanhar, ao minuto, através do Maisfutebol.

Veja as imagens da chegada dos jogadores do PSG ao estágio da seleção: