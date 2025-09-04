Vitinha, médio que atua no PSG, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Portugal e Arménia, em Yerevan (sábado, 17h00), para o Grupo F da fase de qualificação para o Mundial de 2026:

Época quase perfeita e Bola de Ouro

«Foi uma época de sonho, que certamente irei recordar ao longo da minha carreira. Espero que não tenha sido a melhor e que o melhor ainda esteja por vir. Foi uma época quase perfeita. Senti-me e estive bem. É verdade que estou entre os nomeados (para a Bola de Ouro) e sinto que posso almejar a um bom lugar. O mais à frente possível, para mim, está ótimo».