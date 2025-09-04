Vitinha: «Foi uma época de sonho, mas espero que não tenha sido a melhor»
Médio português sente que pode «almejar a um bom lugar» na eleição deste ano da Bola de Ouro
00:37
«Época passada foi de sonho, mas espero que não seja a melhor...»
00:40
«Não me canso de falar do João Neves, é um miúdo especial...»
01:02
«Calendário? São muitos jogos e acaba por ser demasiado para todos»
01:09
«Bola de Ouro? Futebol reduz-se muito a golos e assistências, não gosto disso»
00:37
«Sabemos que o nosso grupo é mais curto, por isso convém não facilitar»