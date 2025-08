Com um triunfo folgado diante do Nacional, por 3-0, o Marítimo conquistou a primeira edição do Troféu Cidade do Funchal, cuja final se disputou, este domingo, no Estádio dos Barreiros.

Apesar de competir num escalão abaixo do rival, o Marítimo atingiu o intervalo a vencer por dois golos de diferença, graças a um tento de Romain Correia e a um autogolo.

Perto do minuto 90, Francisco Gomes completou o resultado.

🏆 Troféu Cidade do Funchal 🎙️ Resultado Final



CS Marítimo 3-0 Nacional

⚽️ Romain Correia

⚽️ Auto-golo

⚽️ Xiko#CSMaritimo • #CSMCDN pic.twitter.com/3QWpXq9Ztf — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) August 3, 2025

A receita de bilheteira angariada na final do Torneio Cidade do Funchal reverte para o Clube Desportivo Os Especiais, instituição que se dedica à promoção da prática desportiva por pessoas com deficiência.

No próximo sábado, dia 9 de agosto (15:30), o Nacional estreia-se na edição 2025/2026 da Liga com a receção ao Gil Vicente.

Ao longo da pré-época, a equipa orientada por Tiago Margarido somou três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Quanto ao Marítimo arranca na II Liga no dia 10 de agosto (14:00), frente ao Lusitânia de Lourosa, nos Barreiros.

