A equipa B do FC Porto fechou o estágio que realizou em Melgaço com duas vitórias. Depois do triunfo matinal diante dos espanhóis do Pontevedra (2-1), os dragões, que preparam a participação na II Liga, derrotaram o Trofense, da Liga 3, por 1-0.

O único golo do jogo foi apontado pelo internacional bielorrusso, Trafim Melnichenka, à passagem do minuto 10.

«Foram dois jogos muito proveitosos, com a equipa a revelar-se muito competitiva, muito capacitada do ponto de vista físico, comportamental e coletivo, o que nos faz acreditar que estamos preparados para o arranque de 2025/26», revelou o treinador-adjunto dos dragões, Tiago Sousa, citado pelo site do FC Porto.

Por seu turno, o médio Bernardo Lima falou de «um dia muito intenso» de preparação para «uma época exigente». «Trabalhámos muito e acho que a equipa está preparada para fazer um grande campeonato», acrescentou.

Na primeira jornada da II Liga, o FC Porto B recebe o Feirense, no dia 10 de agosto (18:00).

