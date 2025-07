Depois de ter perdido com o Felgueiras, de manhã, o Famalicão voltou a não conseguir superar um adversário da II Liga, no caso o Lusitânia de Lourosa (1-1), no segundo jogo-treino deste sábado.

Num encontro disputado em Vila Nova de Famalicão, o resultado foi construído com os golos de Justin de Haas, pelos minhotos, e Arsénio, para os lusitanistas.

Depois de ter vencido a equipa sub-23 (6-1), o Celta de Vigo (2-0) e o Moreirense (1-0), o Famalicão somou, este sábado, os primeiros jogos da pré-temporada sem conseguir triunfar.

No dia 2 de agosto, os famalicenses defrontam o Gil Vicente e o Arouca, nos derradeiros testes antes do arranque da Liga. Na primeira jornada, a equipa orientada por Hugo Oliveira defronta o Santa Clara, numa partida agendada para o dia 10 de agosto.