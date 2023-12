O Manchester United voltou às vitórias e aos golos na noite desta terça-feira, na receção ao Aston Villa. Os “red devils” registaram cinco jogos sem vencer e mais de 450 minutos sem marcar qualquer golo.

Frente à turma de Unai Emery, o encontro da 19.ª jornada da Premier League parecia um novo episódio no pesadelo do United. Isto porque McGinn e Dendoncker deram vantagem aos forasteiros, aos 21 e 26 minutos, respetivamente. Era o espelho de uma defesa desorientada, em contra ponto com um Aston Villa implacável – registo que tem valido, para já, lugar europeu.

Nem tivemos tempo de tratar do primeiro, e já lá morava o segundo 😅 Dendoncker

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ManUtd 0 x 2 @AVFCOfficial#PremierELEVEN pic.twitter.com/W0gKS3FEdu — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 26, 2023

A ida ao balneário fez bem ao histórico de Manchester, uma vez que se apresentou transfigurado, mais enérgico e pressionante. O primeiro sinal da reviravolta surgiu logo aos 48 minutos, quando Garnacho fintou Martínez e fez golo. Contudo, no momento do passe de Rashford, o argentino estava adiantado. Porém, era uma questão de tempo até o golo contar.

O mesmo “miúdo maravilha” – que idolatra Cristiano Ronaldo – reduziu aos 59 minutos, de novo a passe de Rashford, e empatou o jogo a solo aos 71 minutos. O argentino levantou Old Trafford, que voltou a acreditar no regresso aos triunfos.

Já com Antony e McTominay em campo, a reviravolta ficou consumada pelo pé de Rasmus Højlund que, por fim, se estreou a marcar no campeonato. E a festa na casa dos “red devils” soltou-se de vez.

O Manchester United atinge os 31 pontos e sobe, provisoriamente, ao 6.º lugar da Liga. Por sua vez, e após um empate caseiro, o Aston Villa volta a escorregar, pelo que continua com 39 pontos e no 3.º lugar. A equipa de Unai Emery pode ser igualada pelo Tottenham e, nas próximas semanas, ultrapassada pelo Manchester City.

Bruno Fernandes e companhia fecham o ano no reduto do Nottingham de Nuno Espírito Santo, a 30 de dezembro. No mesmo dia, o Aston Villa recebe o Burnley.

