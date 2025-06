O Benfica é líder nas redes sociais, a nível nacional, com um total de 12,2 milhões de seguidores no somatório das diferentes plataformas em que está presente, de acordo com um estudo publicado pelo Observatório do Futebol (CIES). Ainda assim, foi o Sporting quem mais cresceu no último ano, aumentando em 2,5 milhões o total de subscritores nas suas páginas.

O estudo coloca o Benfica no primeiro lugar, em Portugal, de uma tabela que conta ainda com as presenças de FC Porto (11,5 milhões de seguidores) e Sporting (11,4 milhões).

Os leões viram esse total aumentar em 2,5 milhões de seguidores (28,9 por cento), relativamente a junho de 2024, naquela que foi, de longe, a evolução mais significativa de entre os três “grandes” do nosso futebol. Segue-se o Benfica, com mais 900 mil seguidores (crescimento de 7,7 por cento), e o FC Porto, com mais 700 mil (7 por cento).

Por rede social, o Benfica lidera no X (2,2 milhões de seguidores) e no Instagram (3,2 milhões), enquanto o FC Porto comanda no Facebook (4,5 milhões) e o Sporting no TikTok (4 milhões). Águias e leões partilham o comando no Youtube (400 mil subscritores cada).

A nível global, o Real Madrid, com 473,7 milhões de seguidores, lidera uma lista em que apenas mais um clube consegue superar a barreira dos 400 milhões de fãs, o rival Barcelona (427,4 milhões).

Analisando os números em cada rede social, o Real Madrid comanda no X (89,4 milhões de seguidores), no Instagram (175,8 milhões), no Facebook (129,3 milhões) e no TikTok (61,8 milhões). Apenas no Youtube os Merengues não surgem na primeira posição. São, ainda assim, segundos (17,5 milhões de subscritores), atrás do Barcelona (22,3 milhões).

O Real Madrid foi ainda o clube que mais cresceu nas redes sociais no último ano, com 45,3 milhões de novos seguidores.

Em percentagem, o maior salto foi dado pelo Santos, para onde se mudou recentemente Neymar. O clube brasileiro aumentou em 10,2 milhões o total de seguidores (24,3 milhões), o que equivale a um crescimento de 81,7 por cento.