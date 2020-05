O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, anunciou esta segunda-feira a criação de um ‘drive-in’ no Queimódromo, em Matosinhos, para as pessoas assistirem aos restantes jogos de futebol da I Liga de 2019/2020.

Em declarações aos jornalistas, após uma reunião com o presidente da Liga, Pedro Proença, Rui Moreira destacou a importância da ideia pela necessidade de evitar aglomerados de pessoas em locais públicos com menor segurança sanitária, devido à pandemia da covid-19.

«Pareceu-nos interessante discutir a matéria que estava a ser tratada para outros fins, que é a instalação de um ‘drive-in’ no Queimódromo. Temos vindo a trabalhar com outros operadores no sentido de ter esse espaço para outros fins, como culturais e cinema. Era interessante poder oferecer essa valência aos adeptos, no Porto», defendeu.

O edil frisou que o dérbi portuense entre FC Porto e Boavista é na noite de São João [23 de junho], merecendo a coincidência da data uma maior atenção à circulação de pessoas no município. «Temos um jogo que entusiasma desportivamente, mas que preocupa, que é um FC Porto-Boavista na noite de São João. Gostaríamos que os adeptos convivessem em tranquilidade, com todas as normas de segurança, sem estarem fechados num café. O que aconteceria é que, sem a assinatura de um canal, os adeptos não iriam ao estádio, mas podiam reunir noutro sítio com menos segurança», argumentou.

À saída da mesma reunião, Pedro Proença abordou a questão dos jogos em sinal aberto e a Assembleia Geral das próximas semanas, que vai debater a sua continuidade no cargo da Liga.

O ‘drive-in’ é um serviço no qual o cliente não precisa de sair do carro para usufruir de um espetáculo.

O Queimódrumo, junto à Estrada da Circunvalação, recebe anualmente a queima das fitas da Universidade do Porto, entre outros eventos culturais.

No último sábado à noite, por exemplo, Pedro Abrunhosa deu um concerto nesses moldes, no distrito de Leiria, com a plateia a assistir nos respetivos carros.