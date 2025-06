Bernardo Silva, médio da seleção nacional, após o triunfo de Portugal na Alemanha (2-1) para as meias-finais da Liga das Nações, em declarações à RTP:

(importância da vitória) «Tem muita importância. Sabíamos que jogávamos um jogo muito difícil, contra uma seleção que historicamente é fortíssima, em casa ainda mais. Sabíamos que eles iam começar com uma intensidade forte, a pressionar, com muita energia. Algumas vezes, na primeira parte, faltou o último passe para decidir bem. Melhorámos isso na segunda parte. Nem tudo foi perfeito, mas foi uma boa exibição de Portugal. Não é fácil sofrer um golo no início da segunda parte, ainda que o jogador estivesse em fora de jogo. O árbitro provavelmente não sabe as regras do futebol… Mas a equipa mostrou muito caráter e personalidade para dar a volta ao jogo».

(Portugal sentiu-se confortável no jogo?) «Lá dentro nunca nos sentimos confortáveis, especialmente contra uma equipa como a Alemanha. Sentimos que se perdermos o nosso foco por um segundo eles podem-nos castigar e criar muitos problemas. Senti, dentro do campo, que Portugal foi uma equipa muito concentrada, com muita energia e paciência. Podíamos ter marcado mais golos. Estamos muito felizes. Fomos muito fortes em todos os momentos do jogo. Vamos preparar da melhor forma a final porque queremos trazer mais uma taça para Portugal».