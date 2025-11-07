Principal novidade na convocatória do selecionador nacional para os jogos com a República da Irlanda e a Arménia, de qualificação para o Mundial, Carlos Forbs vive o melhor momento da carreira, tal como Roberto Martínez afirmou. E isso não é verdade apenas pela exibição notável frente ao Barcelona (3-3), ao serviço do Club Brugge, na Liga dos Campeões. São mesmo os detalhes que o comprovam.

Os dados compilados pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol, são elucidativos. Em 19 jogos pela equipa belga, Forbs já marcou mais golos (5) e igualou o número de assistências (5) que conseguiu nas 38 vezes que representou o Ajax, onde se estreou enquanto sénior.

Pelo meio viveu uma experiência globalmente positiva na Premier League, pelo Wolverhampton, mesmo não tento tido participação direta em golos dos Wolves. Ela deu-lhe, sobretudo, embalo para um arranque poderoso em Brugge.

Para além dos golos e das assistências, o avançado português vive o seu melhor ano em remates (1,4), passes-chave (1,4), dribles bem sucedidos (1) e duelos ganhos (2,7) por jogo. Só lhe falta subir na métrica das grandes oportunidades criadas (4) para igualar o seu melhor registo, que data da experiência no Ajax (7).

O recente jogo com o Barcelona para a Champions, em que bisou e fez a assistência para o restante golo dos belgas, ajuda a destacar estes dados, com todo o “mediatismo” que envolve qualquer façanha diante do gigante catalão.

Aos 21 anos, Carlos Borges, que adotou o apelido Forbs em honra à sua mãe, continua a dar nas vistas longe de Portugal, de onde saiu, ainda adolescente, para jogar no Manchester City, onde foi eleito o jogador do ano na Premier League 2, competição equivalente à Liga Revelação.

Descoberto pelo Sporting no futsal do Núcleo de Sintra, Carlos Forbs passou oito anos no City. Em 2023, saiu para o Ajax, que o dispensaria, dois anos depois, através de uma mensagem no Whatsapp, após o meio ano em que esteve cedido ao Wolverhampton.

Ainda assim, no último verão, o Club Brugge não hesitou em pagar pelo seu passe 8,5 milhões de euros, um investimento com retorno já garantido. «Acho que as experiências que tive no futebol me deram maturidade, consegui adaptar-me em cada país e isso ajuda», reconheceu o avançado, ao Canal 11.

Fã de Cristiano Ronaldo, Forbs, que é internacional sub-21 por Portugal, contou ainda que foi Rodrigo Mora quem lhe disse que tinha sido convocado por Roberto Martínez para a Seleção nacional. «Não achei que fosse possível jogar ao lado de Ronaldo. Sempre foi um sonho meu e não tenho palavras para descrever o que estou a sentir», confessou.