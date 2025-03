Na antevisão ao jogo com a Dinamarca, desta quinta-feira, em Copenhaga, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações, Diogo Dalot comentou a mudança de Geovany Quenda para o Chelsea, acordada para o final da próxima época.

«É mais uma demonstração da qualidade do jogador português e do futebol em Portugal. É um jogador com grande qualidade e bastante promissor. É por isso que está, numa tão tenra idade, na seleção principal. Ele também tem essa responsabilidade dentro dele, sabe que estar aqui não é para todos, tal como poder representar um clube grande, pelo qual vai jogar na Premier League», referiu o defesa do Manchester United.

Dalot vê Quenda como um jovem «feliz a jogar futebol e exprime-o da melhor maneira». «Foi a qualidade dele que o fez chegar aqui. Os conselhos são sempre os mesmos, tem de trabalhar muito. O mais difícil não é chegar lá, é manter-se e continuar por lá. Acredito que tenha todas as capacidades para isso».

Geovany Quenda, jogador do Sporting, procura, aos 17 anos, a primeira internacionalização pela seleção nacional nos quartos de final da Liga das Nações.

No final da última semana, o jovem avançado foi notícia pela mudança para o Chelsea, acordada para julho de 2026, a troco de 51 milhões de euros.