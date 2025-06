O selecionador nacional, Roberto Martínez, comenta o triunfo de Portugal na Alemanha (2-1) para a Liga das Nações, em declarações à RTP:

(alterações na equipa) «Acho que precisamos de desfrutar da vitória. O importante foi o espírito que demonstrámos. É a primeira vez, em 25 anos, que ganhamos na Alemanha. Isso é muito difícil. Taticamente estivemos excecionais, no compromisso e na ajuda. Depois, melhorámos muito na segunda parte em frente à baliza. Hoje mostrámos que trabalhamos muitas variantes táticas. Começámos com um onze, terminámos com outro, mas o importante é o espírito que a equipa teve. Foi uma vitória da equipa. Adaptámo-nos bem ao que a Alemanha estava a fazer».

(controlo do jogo) «Há muitas coisas que precisas de fazer bem se quiseres jogar olhos nos olhos contra a Alemanha, fora de casa. Fizemos isso durante a primeira parte, mas podíamos melhorar no aspeto de ter mais posse e um maior controlo da bola. O importante é que a equipa foi competitiva. Sofremos um golo que não merecíamos. Não percebo porque não foi fora de jogo ou falta, mas a reação foi a melhor. Na seleção precisámos de uma flexibilidade tática para potenciar o talento individual dos jogadores».

(equipa gosta deste tipo de jogos?) «Gostamos de ganhar. Todos os jogos são diferentes. Há uns em que os adversários ficam muito fechados, noutros é mais o aspeto da personalidade, como quando jogamos contra França ou Alemanha, pela qualidade e história no balneário. Hoje mostrámos isso. O Mundial está há 12 meses e precisamos de todos os jogos para preparar a equipa o melhor possível».