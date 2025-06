A comitiva portuguesa que vai aterrar em Lisboa, por volta das 13:20 desta segunda-feira, depois da conquista da Liga das Nações, conta com apenas 18 jogadores, sendo que os restantes seguem diretamente para férias ou integram o estágio nos respetivos clubes, pelo Mundial de Clubes.

Para além do staff da seleção, desembarcam no aeroporto Humberto Delgado os futebolistas Bernardo Silva, Nélson Semedo, António Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Rúben Dias, Nuno Mendes, João Neves, Renato Veiga, Rui Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, João Félix, João Palhinha, Francisco Trincão e José Sá.

Portugal conquistou, no último domingo, a Liga das Nações, pela segunda vez no seu historial. Na final, disputada em Munique, derrotou a Espanha no desempate por penáltis, após o 2-2 verificado no fim do prolongamento.