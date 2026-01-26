A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a TAP formalizaram um acordo que torna a companhia aérea nacional na «transportadora oficial» da Seleção Nacional para os Campeonatos do Mundo de futebol de 2026 e de 2030.

Numa curta intervenção, Pedro Proença, presidente da FPF, referiu ser «altura de as principais marcas do país se unirem», rumo aos Mundiais de futebol de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, e de 2030, coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos, afirmando que a ligação entre o organismo e a TAP «marca o início da afirmação global de Portugal».

O diretor executivo da TAP, Luís Rodrigues, referiu que esta parceria é uma «oportunidade» de «pôr fim» a um mau relacionamento com a FPF que afirmou ter existido no passado, por razões que desconhece e por «não ter investigado», destacando que a companhia aérea procura «penetrar no mercado americano» à boleia da participação portuguesa no Mundial de 2026.

O representante da TAP admitiu ainda «haver disponibilidade de ambas as partes» para que a parceria englobe mais equipas da FPF do que apenas a Seleção sénior masculina de futebol.

Já Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, Juventude e Desporto, realçou que a assinatura desta parceria é «um momento especialmente relevante», uma vez que tanto a FPF, como a TAP, são «das maiores marcas do país», tendo, também, destacado o papel da FPF enquanto «embaixadora do país e da projeção internacional» alcançada.

Na cerimónia, que teve lugar na Cidade do Futebol, em Oeiras, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, reforçou o papel deste acordo entre dois «símbolos nacionais».

«A TAP é um símbolo nacional, da “portugalidade”. Temos uma transportadora que leva a marca e a bandeira de Portugal a todos os cantos do mundo, e a FPF também. O futebol é uma modalidade que é embaixadora do país e era incompreensível que estas duas marcas não estivessem congregadas. Já tínhamos feito uma parceria com o Comité Olímpico e com o Comité Paralímpico portugueses e hoje fica claro que quem adquirir a TAP vai ter de a adquirir com estas condições: com a marca TAP e com as bandeiras nacionais. E uma destas bandeiras é a FPF», assinalou.

Questionado sobre o apelo do ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, para que os adeptos boicotem o Mundial de 2026 devido às questões relacionadas com a segurança que se vivem nos Estados Unidos, Pinto Luz afirmou que o governo português «está atento» e que tem «todas as preocupações» com a situação.