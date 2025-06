Duas temporadas depois, a Cremonese está de volta à Serie A. O clube da Lombardia superou o Spezia no play-off de subida da II Divisão transalpina e junta-se ao Sassuolo e ao Pisa no lote de equipas promovidas ao principal escalão do futebol italiano, na próxima época.

Depois do 0-0 no jogo da primeira mão, a Cremonese chegou a estar a vencer por três golos de diferença no Stadio Alberto Picco, graças a um bis de Manuel de Luca e a um golo de Michele Collocolo.

O Spezia respondeu nos últimos minutos, por Francesco Esposito e Luca Vignali, mas já não foi a tempo de evitar a derrota por 3-2.

Sassuolo, Pisa e Cremonese ascendem à Serie A, em 2025/2026, ocupando as vagas criadas pelas despromoções de Empoli, Veneza e Monza.