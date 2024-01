Viktor Gyökeres, do Sporting, foi eleito o melhor avançado sueco do ano de 2023, anunciou a Associação Sueca de Futebol. O jogador dos leões ultrapassou assim a concorrência de Viktor Claesson, do Copenhaga, e Alexander Isak, do Newcastle.

«Estou muito feliz por ganhar este prémio, quando é uma posição onde há muitos jogadores de alto nível. Tive que me desenvolver dentro e fora de campo com a mudança de clube, pois mudei-me para um novo país, com um novo idioma e um tipo de futebol diferente. É claro que desenvolvi o futebol quando jogo num nível superior e numa equipa melhor, onde automaticamente preciso de jogar a um nível superior», destacou Gyökeres.

De recordar que o avançado juntou-se ao Sporting no último mercado de verão, proveniente do Coventry City, e esta época já fez 21 jogos, tendo marcado 18 golos e seis assistências. Pela seleção da Suécia fez cinco jogos e assinalou dois golos.