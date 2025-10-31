Os números oficiais, partilhados pela SAD do Sporting, confirmam que a última janela de mercado fez movimentar muitos milhões, tanto em entradas como em saídas, por Alvalade.

Os investimentos superaram os 74 milhões de euros, excluindo bónus acordados. Luis Suárez, que trocou o Almeria pelo Sporting por 22,157 milhões de euros (com outros 5,26 milhões dependentes de objetivos), foi o reforço mais caro, mas não por muito, pois Fotis Ioannidis custou 22 milhões de euros (mais três milhões por objetivos), vindo do Panathinaikos.

Do clube grego chegou ainda Georgios Vagiannidis, que se tornou no lateral mais caro da história do clube (12 milhões pagos à cabeça, mais 2,5 milhões em objetivos).

Nota ainda para a compra da totalidade do passe de Francisco Trincão ao Barcelona, por 11 milhões de euros. Por outro lado, a SAD sportinguista investiu 2,25 milhões, repartidos entre Amora e Black Bulls, para passar a deter 75 por cento do passe de Geny Catamo.

O forte investimento no plantel foi respaldado pelos mais de 100 milhões de euros arrecadados em vendas, aos quais se podem vir a somar outros 19,5 milhões em bónus.

Viktor Gyökeres, vendido ao Arsenal por 65,76 milhões de euros (mais 10,26 milhões em objetivos), é responsável por mais de metade desse valor. Seguem-se-lhe Conrad Harder e Marcus Edwards, que se mudaram para o Leipzig e o Burnley, respetivamente.

Nota ainda para o facto de as cedências temporárias terem rendido mais 175 mil euros aos cofres do Sporting.