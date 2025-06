Depois de ter sido a figura principal no Dinamarca-Finlândia (2-2), para o Grupo D do Europeu sub-21, Conrad Harder, avançado do Sporting, “pede” mais minutos na próxima temporada: «Acho que já provei a muita gente que estou pronto para jogar».

Em declarações à Sport TV, o jovem avançado dinamarquês, de 20 anos, lembra que não jogou muito nos últimos meses, o que o faz valorizar ainda mais os minutos que vem somando no Europeu sub-21, no qual leva dois golos apontados, ambos no jogo desta quarta-feira frente à Finlândia.

Tudo serve para ajudar a ganhar embalo para a nova época, na qual espera vir a ser mais relevante nas escolhas do treinador do Sporting, Rui Borges. «É importante para mim ter minutos nesta fase. Estive no banco durante um ano e preciso de jogar. Acho que estou pronto, mas veremos», salientou.

O que Conrad Harder dispensa são comparações com Viktor Gyökeres. «Nunca vamos esquecer-nos do que o Viktor fez no Sporting. Nunca! Mas espero que eu a equipa consigamos estar à altura. Vou fazer o meu melhor. Não estou pronto para ser o novo Viktor, até porque ele tem 27 anos e eu 20, mas estou preparado para fazer aquilo em que sou melhor. Veremos o que posso dar à equipa. Quero ficar no Sporting», garantiu.

Regressando ao Euro sub-21, o avançado abordou uma possível final entre Dinamarca e Portugal. «Isso seria engraçado. Não tanto para o Quenda como, espero, para nós», disse, antes de elogiar o companheiro de equipa no Sporting: «Ele é incrível! Tem um grande nível e é um prazer vê-lo jogar. Sabia que iria fazer coisas tão boas. Ele é muito bom».

Nos quartos de final do Europeu sub-21, Portugal mede forças com os Países Baixos (21 de junho, 17:00) e a Dinamarca defronta a França (22 de junho, 17:00).