Duas temporadas depois, a Liga portuguesa de futebol volta a decidir-se apenas na última jornada, novamente com o Benfica na corrida, ainda que num plano distinto do que teve de enfrentar em 2023. Em toda a história do campeonato, só por uma vez a equipa que chegou à derradeira jornada na liderança não se sagrou campeã. Aconteceu na longínqua década de 1950 e aí até foram as águias a rir por último.

O empate no dérbi da Luz, no último sábado (1-1), fez com que Sporting e Benfica entrassem na última jornada da Liga com os mesmos pontos (79), mas com os leões a terem vantagem no confronto direto com as águias, em virtude do triunfo no jogo da primeira volta, em Alvalade (2-1).

Simplificando as coisas, o Benfica está forçado a fazer, em Braga, um resultado melhor do que o rival lisboeta, que recebe o Vitória, para o poder ultrapassar na última jornada do campeonato, um cenário raro na história da competição.

A única vez que tal aconteceu remonta ao ano de 1955, com o Benfica metido ao barulho. O Belenenses entrou na 26.ª e última jornada com 38 pontos (nessa altura cada vitória valia apenas dois pontos), mais um do que os encarnados.

Só que a equipa de Belém não conseguiu derrotar o Sporting (2-2) na última ronda do campeonato, permitindo às águias, que venceram o Atlético por 3-0, conquistar o título de campeãs nacionais.

Essa é, até ver, a exceção que confirma uma regra que voltará a ser colocada à prova a partir das 18:00 do próximo sábado.

Da última vez que foi necessário esperar pela última jornada para se encontrar o campeão nacional, o Benfica, de Roger Schmidt (venceu o Santa Clara por 3-0), não se deixou ultrapassar pelo FC Porto, de Sérgio Conceição (derrotou o Vitória por 3-0).

Já o Sporting volta a enfrentar este cenário 25 anos depois. Em maio de 2000, com Augusto Inácio no comando da equipa, entrou na última jornada da Liga com dois pontos de avanço para o FC Porto. Os leões venceram o Salgueiros, em Vidal Pinheiro (4-0), e festejaram a conquista do título de campeão nacional, 18 anos depois, enquanto os dragões, que tentavam o hexacampeonato, perderam por 2-1, em Barcelos, com o Gil Vicente.