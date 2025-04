Nani prestou uma última homenagem a Aurélio Pereira, que faleceu na passada terça-feira, aos 77 anos. «É um dia triste porque o senhor Aurélio deixou-nos, mas vai ficar sempre presente a sua memória e tudo aquilo de bom que fez e que proporcionou ao futebol português. Foram muitas as estrelas que descobriu e isso é de valorizar», referiu o internacional português, recentemente retirado do futebol.

Presente nas cerimónias fúnebres do “senhor formação”, Nani recordou uma «pessoa alegre, divertida e que sempre deu bons conselhos», sobre futebol e não só. «Ele tinha a preocupação de eu poder ter uma vida estável, que não fosse como alguns jogadores que depois de deixarem a carreira perdem-se, não sabem o que fazer ou não sabem gerir o seu dinheiro», contou o antigo futebolista.

Nani partilhou ainda algumas histórias vividas com Aurélio Pereira. «Antes de me tornar profissional no Sporting, tive de esperar dois anos para poder ser inscrito e o senhor Aurélio esteve sempre presente, a acalmar-me e a dar-me os parabéns pela minha atitude, por não desistir nem perder o foco nos treinos. Tanto que me premiaram com uma viagem aos Estados Unidos com outros companheiros», recordou.

E quando alguém «facilitava um bocado», Aurélio Pereira intervinha com pedagogia. «Pensávamos que íamos levar um raspanete e ele, com muita calma, fez-nos ver que muito daquilo que estava a dizer iria acontecer no futuro, porque tinha confiança de que íamos chegar ao patamar mais alto. Passados poucos anos, cheguei ao Manchester (United). Por ter tido esses conselhos, de uma pessoa muito sábia e experiente, livrei-me de muitos problemas e de muitas pessoas que podiam estragar a minha carreira», referiu Nani.

O antigo capitão do Sporting valoriza o facto de, sempre que regressava a Portugal, Aurélio Pereira procurava-o para «saber como estava a correr a vida a lá fora». «Ele quis ter a minha camisola no seu escritório. Vai deixar muitas saudades e boas memórias», completou.

«Nós, jogadores que fomos descobertos por ele, temos a consciência do talento dele e da capacidade de, com um simples olhar, saber se aquele jovem poderia vir a dar jogador. Valorizo muito o que o senhor Aurélio fez por mim, como outros grandes profissionais que a Academia (de Alcochete) tinha», rematou Nani.

Esta quinta-feira realiza-se o funeral do antigo olheiro, na igreja do Lumiar, e posteriormente uma cerimónia de homenagem no Estádio José Alvalade.