Com os dois tentos apontados na primeira parte do jogo em Braga, o Sporting chegou aos 100 golos na presente temporada, em todas as competições.

Os leões são mesmo a primeira equipa a conseguir atingir esta marca redonda, em Portugal, ao cabo de 41 jogos.

A equipa que se segue neste ranking goleador é o Sp. Braga, com 94 golos em 46 jogos. Logo a seguir surge o Benfica, com 78 golos em 45 jogos, enquanto o FC Porto se fica pelos 73 golos em 38 partidas.

Ao intervalo, em Braga, o Sporting vence por 2-1, num encontro referente à 25.ª jornada da Liga. Gonçalo Inácio (22m) e Luis Suárez (45+2m, de penálti) marcaram pela equipa leonina, Ricardo Horta fez o tento dos arsenalistas.