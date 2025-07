O Sporting empatou a zero com o Portimonense, da II Liga, no primeiro de dois jogos de preparação agendados para esta quarta-feira.

A partida foi realizada à porta fechada, na unidade hoteleira onde o plantel leonino está hospedado durante o estágio de pré-temporada, que se prolonga até ao dia 21 de julho, no Algarve.

Às 19:30, os leões defrontam os escoceses do Celtic, no Estádio do Algarve. O encontro tem transmissão na TVI e acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.