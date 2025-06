O Sporting dá o pontapé de saída na nova temporada no dia 1 de julho, estando já agendadas três partidas de preparação, entre as quais o duelo com o Villarreal para o Troféu Cinco Violinos, que em 2025 será disputado no Jamor.

O plantel leonino, comandado por Rui Borges, ruma ao Algarve a 12 de julho, para cumprir o habitual estágio de pré-temporada, que se prolongará até 21 de julho.

Nesse intervalo, o Sporting defrontará o Celtic (16) e o Sunderland (21), no Estádio do Algarve.

Para o dia 25 de julho está agendado o Troféu Cinco Violinos, com o Villarreal como convidado. A partida terá lugar no Jamor, devido às obras em curso no Estádio José Alvalade.