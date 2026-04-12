Nem deu para saborear a vitória de sábado para a Liga. Poucas horas depois do 1-0 na casa do Estrela da Amadora, o plantel do Sporting retomou os treinos tendo em vista a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campões, na quarta-feira (20h00), em Londres, frente ao Arsenal.

Em Alcochete, os titulares na Reboleira limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores clinicamente aptos estiveram às ordens de Rui Borges.

Na nota publicada no seu site, o Sporting não esclarece em que ponto se encontram os processos de recuperação dos lesionados Luís Guilherme, Nuno Santos e Fotis Ioannidis.

Na próxima segunda-feira, o plantel leonino cumpre nova sessão de trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, com os 15 minutos iniciais abertos à comunicação social.

Na segunda mão dos quartos de final da Champions, o Sporting procura anular a desvantagem de um golo que traz do primeiro jogo, disputado na semana passada em Alvalade.