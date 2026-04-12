Sporting: titulares em recuperação depois da vitória na Amadora
Restantes atletas clinicamente aptos trabalharam normalmente às ordens de Rui Borges
Restantes atletas clinicamente aptos trabalharam normalmente às ordens de Rui Borges
Nem deu para saborear a vitória de sábado para a Liga. Poucas horas depois do 1-0 na casa do Estrela da Amadora, o plantel do Sporting retomou os treinos tendo em vista a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campões, na quarta-feira (20h00), em Londres, frente ao Arsenal.
Em Alcochete, os titulares na Reboleira limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores clinicamente aptos estiveram às ordens de Rui Borges.
Na nota publicada no seu site, o Sporting não esclarece em que ponto se encontram os processos de recuperação dos lesionados Luís Guilherme, Nuno Santos e Fotis Ioannidis.
Na próxima segunda-feira, o plantel leonino cumpre nova sessão de trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, com os 15 minutos iniciais abertos à comunicação social.
Na segunda mão dos quartos de final da Champions, o Sporting procura anular a desvantagem de um golo que traz do primeiro jogo, disputado na semana passada em Alvalade.