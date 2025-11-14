Para fazer face às muitas ausências devido aos compromissos das seleções, Rui Borges chamou nove jovens das equipas secundárias do Sporting para o treino desta manhã, em Alcochete.

Bruno Ramos, Rômulo Júnior, Samuel Justo, Rafael Nel, Chris Grombahi, Lucas Anjos, Kauã Oliveira, Ivanildo Mendes e Rafael Pontelo foram os jogadores promovidos ao apronto da formação principal leonina, que continua a preparar o jogo com o Marinhense, no dia 22 de novembro (18h00), para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Fora dos trabalhos, para lá dos internacionais, continuam os lesionados Nuno Santos, Daniel Bragança, Zeno Debast, Pedro Gonçalves, João Simões e Fotis Ioannidis.

No sábado há novo apronto matinal, à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo.