Um golo de Eduardo Ferreira, no último minuto do tempo de compensação, permitiu ao FC Porto derrotar o Sporting (1-0) e adiar para a última jornada a decisão do campeão nacional do escalão sub-17. O título será discutido no próximo domingo (11:00), num escaldante Benfica-FC Porto.

Quando os dragões festejaram o golo salvador de Eduardo Ferreira, já o Benfica tinha derrotado o Vitória, em Guimarães, por 5-2, na 17.ª e penúltima jornada da fase de apuramento do campeão.

Daniel Banjaqui, Tomás Soares, Isaac Ferreira, Anísio Cabral e Afonso Ferreirinha marcaram pelos encarnados, que ao intervalo já venciam por 4-2. Pelos vimaranenses reduziram JP e Terroso.

As águias lideram a tabela, com 44 pontos, mais três do que o FC Porto, que segue na segunda posição. Como o jogo da primeira volta terminou empatado (3-3), os dragões estão obrigados a vencer no Seixal, na derradeira ronda da prova, para poderem sagrar-se campeões nacionais sub-17. Ao Benfica bastará evitar a derrota para selar o tricampeonato.