Está encontrada a seleção adversária da Inglaterra na final do Campeonato da Europa de sub-21... e é a Alemanha.

Com o bracarense Bright Arrey-Mbi no onze inicial, os germânicos tiveram uma entrada muito forte em campo e aos 14 minutos já estavam a vencer por 2-0, graças aos golos de Nelson Weiper e Nick Woltemade.

A vantagem de dois golos manteve-se até ao intervalo e mais golos só mesmo em cima do apito final do árbitro. Brajan Gruda aproveitou da melhor forma a assistência de Paul Wanner e finalizou para o 3-0. Este triunfo faz com que os dois conjuntos se voltem a defrontar, após a vitória da «mannschaft» na terceira jornada do Grupo B (2-1).