Taça da Liga: definido o calendário dos quartos de final
Sporting-Alverca abre a eliminatória, a 28 de outubro, e o FC Porto-Vitória fecha-a mais de um mês depois
Os quartos de final da Taça da Liga arrancam no dia 28 de outubro, uma terça-feira, com o duelo entre Sporting e Alverca, anunciou a Liga Portugal.
A eliminatória, que se disputa a uma mão, conta ainda com os jogos Sp. Braga-Santa Clara e Benfica-Tondela, a 29 de outubro, e FC Porto-Vitória, que foi agendado para 4 de dezembro.
Os vencedores apuram-se para a Final 4, que se jogará no Estádio Municipal de Leiria, entre 6 e 10 de janeiro do próximo ano.
A última edição da Taça da Liga foi ganha pelo Benfica, que derrotou, na final, o Sporting, no desempate por penáltis.
Quartos de final da Taça da Liga:
28 de outubro
Sporting - Alverca, 20h15 (Sport TV)
29 de outubro
Sp. Braga - Santa Clara, 19h15 (Sport TV)
Benfica - Tondela, 20h45 (Sport TV)
4 de dezembro
FC Porto - Vitória, 20h15 (Sport TV)
