Os quartos de final da Taça da Liga arrancam no dia 28 de outubro, uma terça-feira, com o duelo entre Sporting e Alverca, anunciou a Liga Portugal.

A eliminatória, que se disputa a uma mão, conta ainda com os jogos Sp. Braga-Santa Clara e Benfica-Tondela, a 29 de outubro, e FC Porto-Vitória, que foi agendado para 4 de dezembro.

Os vencedores apuram-se para a Final 4, que se jogará no Estádio Municipal de Leiria, entre 6 e 10 de janeiro do próximo ano.

A última edição da Taça da Liga foi ganha pelo Benfica, que derrotou, na final, o Sporting, no desempate por penáltis.

Quartos de final da Taça da Liga:

28 de outubro

Sporting - Alverca, 20h15 (Sport TV)

29 de outubro

Sp. Braga - Santa Clara, 19h15 (Sport TV)

Benfica - Tondela, 20h45 (Sport TV)

4 de dezembro

FC Porto - Vitória, 20h15 (Sport TV)

