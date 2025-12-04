Com uma reviravolta em pleno Estádio do Dragão, o Vitória apurou-se para a final four da Taça da Liga, onde vai encontrar o Sporting na meia-final. Um resultado que se explica pela boa organização do Vitória, mas também pelo rol alargado de erros de palmatória cometidos pelos jogadores portistas, que acabaram por ter um peso determinante no desfecho da eliminatória.

Quando não se pode ter o melhor de dois mundos, o mais sensato é ser racional e seguir o plano traçado. O engarrafamento de jogos nesta fase da época (só em dezembro vão ser sete) aconselhava a uma gestão física agressiva no FC Porto, ainda para mais num duelo da Taça da Liga que já tinha sido arrastado no calendário. Um sinal das prioridades portistas.

Francesco Farioli teve o sangue-frio para o fazer, como já o tinha feito, por exemplo, frente ao Estrela Vermelha para a Liga Europa, com bons resultados. Desta vez até intensificou a rotação, com um total de nove mudanças, mesmo que em jogo estivesse o apuramento para a final four da Taça da Liga e, presumivelmente, fosse ter pela frente um Vitória sem grandes poupanças.

Foi exatamente o que aconteceu, ainda que Luís Pinto tenha optado por reforçar a zona central do terreno com as entradas de Mitrovic e Samu, fazendo descair Oumar Camara, que vinha atuando no eixo ofensivo, para as alas.

Com Alan Varela e Samu a disputarem um jogo à parte, sempre colados um ao outro, cabia aos restantes médios do FC Porto procurarem criar desequilíbrios. Nesse campo, Gabri Veiga é mestre e acabou mesmo por ser seu o primeiro momento alto da noite. Descoberto por Pablo Rosario nas costas da defesa vimaranense, fez um chapéu perfeito a Castillo para inaugurar o marcador ao minuto 8.

Temeu-se que esse pudesse ter sido o último lance do jogo para o médio espanhol, que ficou muito queixoso no relvado na sequência do lance, mas Gabri lá recuperou e o FC Porto continuou a controlar as operações.

Os dragões ainda chegaram a pensar que iriam beneficiar de um penálti aos 23 minutos, mas o lance foi anulado por uma falta de Alan Varela no início da jogada. Sobre quem? Samu, claro está.

Perante um Vitória bem organizado, num 4-2-3-1 a espaços perfeitamente desenhado no relvado do Dragão, mas também algo expectante, preocupado sobretudo em não se desmanchar numa qualquer aventura atacante, os portistas geriam bem a bola, sobretudo no setor mais recuado.

Foi assim até ao minuto 37, quando Pablo Rosario “borrou” a pintura. Perdeu inesperadamente uma bola para Camara e acabou por cometer um penálti que Nélson Oliveira converteu com frieza.

Surpresa de Farioli, mas totalmente fora dela enquanto esteve em campo, Karamoh já não veio para a segunda parte, nem Gabri Veiga, presumivelmente pela lesão sofrida no lance do golo, que foram substituídos por Samu e Rodrigo Mora.

Com (outra) presença na área, o FC Porto entrou determinado em chegar ao golo, mas voltou a ser traído por um erro monumental. Desta feita cometido por Alan Varela, que falhou um atraso do meio-campo para Cláudio Ramos e isolou Samu, que fez o 2-1 sem oposição.

Tantas contrariedades não demoveram os dragões, que quase empataram por Samu (57 minutos) e viram o 3-1 ser anulado ao Vitória, por falta de Ndoye (62 minutos). Depois, foi a vez de os vimaranenses entrarem na onda dos erros grosseiros, só que o recém-entrado William Gomes não conseguiu aproveitar um passe kamikaze de Óscar Rivas (66 minutos).

O Estádio do Dragão entrava em ebulição, Rodrigo Mora aqueceu-o ainda mais com um remate perigoso (71 minutos), mas o anticlímax chegaria aos 79 minutos com o segundo penálti da noite favorável ao Vitória, este cometido por Eustáquio sobre Saviolo, que Oumar Camara converteu no 3-1. E assim fechou a eliminatória.

A revolução de Farioli acabou traída por erros de palmatória, que o Vitória aproveitou de forma exemplar. Para os minhotos, segue-se o Sporting nas meias-finais da Taça da Liga, enquanto Benfica e Sp. Braga discutem a restante vaga na final. Mas isso é só para o início de janeiro. Parece perto, mas até lá muito se vai jogar. E em diversas frentes.