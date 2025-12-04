FIGURA: Samu (Vitória)

De regresso à titularidade, protagonizou com Alan Varela um jogo de pares que, na primeira parte, quase os fez alhearem-se de tudo o resto que se passava no relvado do Dragão. Importante nos equilíbrios da equipa, procurou dar suporte a Nélson Oliveira na primeira fase de pressão do Vitória, sobretudo na etapa inicial. Fez o 2-1 e ainda festejou o bis, mas uma falta de Ndoye inviabilizou o lance.

MOMENTO: o primeiro erro doeu, o segundo foi fatal (53m)

Depois de ter sofrido o golo do empate na sequência de uma falha grave de Pablo Rosario, aos 37 minutos, o FC Porto voltou a ser penalizado com um erro clamoroso a abrir a segunda parte, este cometido por Alan Varela, que deixou caminho aberto para Samu selar a reviravolta. E ainda houve mais um penálti favorável ao Vitória aos 79 minutos. Tantos descuidos pagam-se caro.

Outros destaques:

Cláudio Ramos (FC Porto): de regresso à titularidade, mostrou enorme qualidade no jogo com os pés, não se coibindo de se mostrar aos colegas nos momentos de maior pressão para ajudar a fluir o jogo dos portistas. Sem qualquer culpa nos golos sofridos.

Gabri Veiga (FC Porto): levantou o Dragão com um belo golo, mas também o deixou em suspenso pelas dificuldades físicas que não conseguiu disfarçar na sequência do lance. Parecia destinado a deixar o jogo logo aí, mas voltou, recompôs-se totalmente e voltou a ser o farol da equipa no meio-campo durante a primeira parte.

Pablo Rosario (FC Porto): de volta ao centro da defesa, esteve no melhor e no pior. Começou por isolar Gabri Veiga, no lance que resultou no 1-0, com um passe magistral, mas também ficou diretamente ligado ao 1-1, no penálti que cometeu sobre Camara.

Nélson Oliveira (Vitória): num jogo inglório, em que passou a maior parte do tempo à procura da bola, mostrou a sua qualidade nos poucos momentos em que a teve em seu poder, temporizando bem as jogadas à procura de maior apoio. Não tremeu no penálti que valeu o 1-1 ao Vitória.