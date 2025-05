Rita Teixeira, vítima de um incidente ocorrido na final da Supertaça Cândido de Oliveira, em agosto do ano passado, assistiu à final da Taça de Portugal na tribuna de honra do Estádio Nacional, a convite da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Adepta do Sporting, privou de perto com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e Pedro Proença, líder da FPF. Para além disso, recebeu uma camisola da Seleção Nacional.

De recordar que Rita Teixeira foi atingida por um vidro durante o Sporting-FC Porto, para a Supertaça Cândido de Oliveira.

Nuno Santos, atleta do Sporting, que estava de fora da convocatória, foi sancionado por ter ferido dois adeptos após partir um vidro de proteção do camarote. O jogador assumiu a responsabilidade com a família, enquanto um dos capitães dos leões.