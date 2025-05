A árbitra Sílvia Domingos vai terminar a carreira, aos 42 anos, na final da Taça de Portugal feminina de futebol, que opõe o Torreense ao Benfica, no próximo sábado, dia 17 de maio, no Estádio Nacional.

Isso acontecerá também com Ana Catarina Araújo, de 39 anos, que se vai despedir da arbitragem igualmente no Jamor, mas no papel de quarta árbitra.

Vanessa Gomes e Vera Correia serão as árbitras assistentes, ficando Catarina Campos no VAR, auxiliada por Sandrine Santos e Paulo Barradas. Foram ainda nomeadas para a partida as árbitras jovens Mara Gonçalves e Ana Rita Amorim.

No sábado (15:00), o Benfica procura conquistar pela terceira vez a Taça de Portugal feminina de futebol, enquanto o Torreense parte em busca de um feito inédito na sua história.