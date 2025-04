O Sporting parte para o jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal com o Rio Ave, o último obstáculo antes de poder atingir a partida decisiva, com uma vantagem de dois golos, construída em Alvalade, no início do mês.

Rui Borges adverte, no entanto, que o 2-0 «é o resultado mais perigoso do futebol», pelo que, avisa, a sua equipa «jamais poderá entrar expectante» no encontro que se realizará esta terça-feira, em Paços de Ferreira, casa emprestada do Rio Ave.

«Queremos ser o Sporting que temos sido. Este jogo dá a passagem a uma final da Taça de Portugal, que é onde toda a gente sonhar estar. Nunca estive, é um sonho. Queremos resolver a eliminatória o mais rapidamente possível», sublinhou.

O treinador dos leões antevê «um jogo difícil», em que «o Rio Ave quererá entrar forte para passar à final» da Taça de Portugal.

«Compete-nos entrar com o mesmo rigor, ambição e intensidade de sempre para resolver a eliminatória o mais cedo possível e jamais deixarmos o Rio Ave acreditar» no apuramento, salientou Rui Borges.